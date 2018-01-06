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Son dakika: 'de bir araç denize uçtu

Son dakika haberi... İstanbul 'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü bariyerleri aşarak aracıyla birlikte denize uçtu. Sürücünün hayatını kaybettiği öğrenilirken aracın denize uçtuğu o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 17:35
Son dakika: Sarıyer'de bir araç denize uçtu

Rumelikavağı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı sonra sonra denize düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi araç denizde olduğu için müdahale edemedi. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi, aracıyla birlikte denize uçan sürücünün cesedini denizden çıkarttı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Aracın denize uçtuğu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Son dakika: Sarıyer'de bir araç denize uçtu
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