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Alibeyköy-Eminönü tramvayı saatte 15 bin yolcu taşıyacak

Eminönü-Eyüp-Alibeyköy tramvay hattının inşaatı devam ediyor. Tamamlandığında hatta saatte 15 bin yolcu taşınacak.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 13:26
Alibeyköy-Eminönü tramvayı saatte 15 bin yolcu taşıyacak

Kasım ayında Eyüpsultan'ı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Tramvay Eyüpsultan'ı ziyaret eden vatandaşların ulaşımını da kolaylaştıracak. İnşaat faaliyetleri güzel bir şekilde devam ediyor. Bir aksama olmazsa 2018 yıl sonu itibarıyla bitirmeyi planlıyoruz" demişti.

"Alibeyköy'ün trafiği üzerinde en çok çalıştığımız ve eskiden beri var olan bir problem. Bu konuda sürekli İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile irtibat halindeyiz" diyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Silahtarağa Tüneli'nin çalışmaları da başladı. Tramvayla birlikte trafik daha da rahatlayacak. Saatte 15 bin yolcu taşınacak. Bu rakam çok önemli, çünkü 150 otobüse denk geliyor" diye konuştu.

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI DURAKLARI

Eminönü otobüs durakları alanından başlayan güzergahın Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonu'na Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip istasyonunda son bulacak.

Yolculuk süresinin yaklaşık 35 dakika olması planlanan 10 kilometrelik hatta ikili dizi 30 araç hizmet verecek. Günlük 114 bin yolcu kapasitesi, 14 adet 60 metre uzunluğunda istasyon bulunacak. Ayrıca güzergah boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak. Görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları kullanılmayacak.

HATTA ENTEGRASYONUN OLACAĞI İSTASYONLAR

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının 7 ayrı noktada yapımı devam eden ve planlanan hatlarla entegrasyon sağlaması planlanıyor. Entegrasyonu yapılan hatlar ise şöyle:

"Kabataş-Bağcılar tramvay hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu'nda, Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu'nda, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs hattı ile Ayvansaray İstasyonu'nda, planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay hattı ile Feshane İstasyonu'nda, planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro hattı ile Silahtarağa İstasyonu'nda, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu'nda, Seyrantepe-Alibeyköy Metro hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu'nda entegre oluyor."

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Alibeyköy-Eminönü tramvayı saatte 15 bin yolcu taşıyacak
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