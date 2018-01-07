Ambarlar’da bin polisle yıkım

Zeytinburnu'nda bulunan Ambarlar Nakliyeciler Sitesi'nde yaklaşık 1000 polisin katıldığı tahliye ve yıkım
çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı. İş yerlerinin yıkılmasına engel olmak için ateş yakarak nöbet tutan kalabalığın ikna edilmesinin ardından yıkım gerçekleşti. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından Ambarlar hakkında verilen tahliye ve yıkım kararı gereğince önceki gece saatlerinde çalışmalara başlandı. Yaklaşık 1000 polis ve çok sayıda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibi bölgeye gönderildi. Ancak yıkım kararına karşı çıkan site içerisindeki nakliye firmalarının sahipleri ile çalışanlarından oluşan bir grup, yıkımı önlemek için TIR ve kamyonlarıyla giriş ve çıkış kapılarını kapattı. İçeride ateş yakarak sloganlar atan nakliyeciler ile yetkililer arasında gerginlik yaşandı. Saatler süren konuşmaların ardından nakliyeciler ikna edilerek dışarı çıkarıldı. Giriş kapısına konulan TIR ve kamyonların çekilmesiyle içeri giren iş makineleri yıkım çalışmasını gerçekleştirdi. Türkiye ve İstanbul'un ekonomi açısından önemli noktalarından biri olan Ambarlar, 2008 yılında TOKİ
tarafından Hadımköy/Deliklikaya mevkisinde 265 dönüm üzerine yeni bir nakliyeciler sitesi yapımı için İSNAK Kooperatif adına kamulaştırılmıştı.