Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ambarlar’da bin polisle yıkım

Ambarlar’da bin polisle

Büyükşehir Belediyesi, 1000 polis ve zabıta ile a gittiği Ambarlar’da direnişle karşılaştı. Giriş-çıkışları TIR ve kamyonlarla kapatan site sakinleri güçlükle ikna edilerek yıkım gerçekleştirildi

SONER KOÇER
SONER KOÇER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018
Ambarlar’da bin polisle yıkım
Zeytinburnu'nda bulunan Ambarlar Nakliyeciler Sitesi'nde yaklaşık 1000 polisin katıldığı tahliye ve çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı. İş yerlerinin yıkılmasına engel olmak için ateş yakarak nöbet tutan kalabalığın ikna edilmesinin ardından yıkım gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ambarlar hakkında verilen tahliye ve yıkım kararı gereğince önceki gece saatlerinde çalışmalara başlandı. Yaklaşık 1000 polis ve çok sayıda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibi bölgeye gönderildi. Ancak yıkım kararına karşı çıkan site içerisindeki nakliye firmalarının sahipleri ile çalışanlarından oluşan bir grup, yıkımı önlemek için TIR ve kamyonlarıyla giriş ve çıkış kapılarını kapattı. İçeride ateş yakarak sloganlar atan nakliyeciler ile yetkililer arasında gerginlik yaşandı. Saatler süren konuşmaların ardından nakliyeciler ikna edilerek dışarı çıkarıldı. Giriş kapısına konulan TIR ve kamyonların çekilmesiyle içeri giren iş makineleri yıkım çalışmasını gerçekleştirdi. Türkiye ve İstanbul'un ekonomi açısından önemli noktalarından biri olan Ambarlar, 2008 yılında tarafından Hadımköy/Deliklikaya mevkisinde 265 dönüm üzerine yeni bir nakliyeciler sitesi yapımı için İSNAK Kooperatif adına kamulaştırılmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ambarlar’da bin polisle yıkım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN