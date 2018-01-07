‘Anne, babam bizi kesecek’

İstanbul Maltepe
'de babaları tarafından öldürülen 3.5 yaşındaki Elif Mina ve 2.5 yaşındaki kardeşi Miray Hira'nın annesi Dilek Çakır
(27), önceki gün atv'de yayımlanan Müge Anlı
ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Acılı anne, ilk kez canlı yayına katılıp her şeyi anlattı. İki çocuğu da, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen Dilek Çakır'ın feryadı Müge Anlı'yı ve izleyenleri ağlattı:
MESELE BENİM KAFA YAPIMDI
"Bugün benim ayakkabılarımda çocuklarımın mezarının toprak izi var. Benim çocuklarımın kefen parçası var elimde. 2 tane emzik kaldı elimde" sözleri ile yürekleri dağladı. Eşi Ali Yardım'ın kendisini takıntı haline getirdiğini anlatan Dilek Çakır, "Mesele benim güzel konuşmam, güzel olmam değildi. Mesele benim kafa yapımdı."
'ÇOCUKLARI VER KURTUL' DEDİLER
Kızgınım, herkese kızgınım. Daha 4 yaşındaydı benim kızım. Sayı saymayı biliyordu. 2 yaşındaki Hiram da öyleydi. Kibar yetiştirdim ben çocuklarımı. Benim çocuğum çikolatasının yarısını yer yarısını köpeğine verirdi. Ben öyle merhametli yetiştirdim yavrularımı. Kimden isteyeyim ben çocuklarımı! Kime hesap sorayım! Aileme de kızgınım. 'Çocukları ver kurtul' dediler bana. 'O zaman peşini bırakır' dediler.
Kendi abisi, 'Ben sizin kardeşinizden şiddet görüyorum dediğimde 'Sen iki tokat yiyip ailenin yanına gidiyorsun' dedi. Ben iki tokat yemedim 6 yıl boyunca şiddet gördüm. Aynı binanın içinde bıçakla kovaladı beni komşum kurtardı. Çocuklarıma şiddet uyguladığını görmedim ama o bıçak onların yanında çekiliyordu. Büyük kızım 'Anne beni babama verme babam beni kesecek' diyordu. Her kapı çaldığında köşe başlarına saklanıyorlardı."
TÜFEĞİ İNTERNETTEN ALMIŞ
Olaydan bir ay önce benim kız kardeşimin kafasına silah dayadı. 'Sen çocukları görüyorsun da ben göremiyorum' diye. Polis çağırdık 'Bu adamda silah var' dedik. Arabasında vardı. Arama kararı çıkarmam gerekiyormuş. Pompalı silah...
3 yaşındaki çocuğum pompalı silahla öldürüldü. İnternetten almış. Benim kızım 500 liraya gitti. Olay günü beni aradı. 'Salı günü izinliyim. Hafta sonu yerine salı alayım' dedi. Akşamüstü 5 gibi aradım 'Çocuklar nasıl? Yemek yediniz mi' dedim. Benim küçüğüm açlığa hiç dayanamaz. 'Yemedik daha yeni uyandık' dedi."
BABA VAHŞETİNE BAŞBAKAN'DAN İNCELEME
Başbakan Binali Yıldırım
, İstanbul
Maltepe'de yaşanan vahşetle ilgili, annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme talimatı verdi. Başbakan'ın talimatının ardından müfettişler incelemeye başladı. Annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını inceleyecek olan müfettişler, rapor hazırlayarak Başbakan'a sunacak. Bir ihmal ve kusurun tespiti halinde soruşturma açılacak.
ANLI VE VERİMLİ'DEN ANNEYE DESTEK SÖZÜ
Müge
Anlı ve Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, annenin yürek yakan açıklamalarından sonra ona destek olacaklarını söyledi. Arif Verimli Dilek'e gereken psikolojik yardımı yapacağını Müge Anlı ise Dilek'e bu süre zarfında ve sonrasında her konuda yardımcı olacağının ve iş bulacağının sözünü verdi.
'ÇOCUKLARINIZI GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDEN ASLA AYIRMAYIN'
"Korkmayın, asla durmayın. Çocuklarınızı gözünüzün önünden bir dakika bile ayırmayın, bir dakika bile... Kendi babası yapıyorsa herkes yapar bunu. Kendi öz babası öldürüyorsa herkes öldürür. Çocuklarınızı erkek gibi yetiştirmeyin. İş yapsınlar evde annelerine yardımcı olsunlar. Erkeklik içgüdüsü zaten içinde olur. Gerekeni Allah verir siz çocuklarınızın elinden tutun."