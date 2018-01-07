Arabayla 150 metreden denize uçtu

İstanbul
'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 150 metreden denize düşerek can verdi.
Rumelikavağı Liman Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında otomobiliyle seyreden Abdurahman Göngör aniden yol kenarındaki bariyerlere doğru ilerlemeye başladı. Güngör uçurumun kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 150 metrelik uçurumdan denize düştü. Denize uçan otomobildeki Abdurahman Güngör, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Ancak Güngör'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı. Talihsiz olay cadde üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Seyir halindeki yaşlı sürücünün kalp krizi nedeniyle yoldan çıkıp uçuruma yönelmeş olabileceği üzerinde duruluyor.