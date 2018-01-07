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Cami tuvaletinde bonzai satışına suç üstü

’da cami tuvaletinde bonzai adlı uyuşturucu madde satan genç, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 17:30
Cami tuvaletinde bonzai satışına suç üstü

Olay, 'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Kökçüoğlu Camii tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu R.Y. adlı gencin caminin tuvaletinde bonzai sattığını tespit etti. Narkotik polisi tarafından caminin tuvaletinde 2 kişiye bonzai satarken suçüstü yakalanan R.Y. gözaltına alındı. "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Cami tuvaletinde bonzai satışına suç üstü
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