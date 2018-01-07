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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’un ailesine taziye telefonu

Giriş Tarihi: 7.1.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Münir Özkul’un ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı , 93 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu 'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 93 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum sanatçıya Allah'tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Münir Özkul’un ailesine taziye telefonu
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