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yla bağlayıp boş binada bıraktılar

'da boş bir bina içinde yla bağlanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 09:18
Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar

Alınan bilgiye göre, -Beyşehir karayolunun 10. kilometresinde bulunan atıl bir binadan ses geldiğini duyan iki genç içeri girdi.

İçeride yla bağlanmış halde bir kişinin olduğunu gören gençler, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Muhammet Coşkun (31) olduğu öğrenilen kişiyi bağlandığı ipten kurtardı.

İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Coşkun'un ilk ifadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya girdiğini, bu sırada tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını ve darbedildikten sonra iple bağlandığını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar
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