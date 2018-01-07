Evimi yıktırmam katliamı: 4 ölü

Konya
'nın Ereğli ilçesi Rasim Erel Caddesi'ndeki Fen Apartmanı sakinleri, binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi için bir müteahhit ile anlaştı. Ancak apartman sakinlerinden Cem Küçüktürk (48) hissesini devretmek istemedi. Kendisinin ve annesinin hisselerini devretmediği için baskı gördüğünü öne süren Küçüktürk, dün sabah müteahhidin ofisinde yapılan toplantıyı bastı. Küçüktürk'ün ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İbrahim Gök (80), İsmail Kurtsal (65) ve Şaban Kurtsal (57) hayatını kaybetti. Olay sırasında ağır yaralanan Müslüm Gök (53) ise hastaneye kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan zanlı jandarmayı arayıp, teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı ile birlikte üç tüfek ele geçirildi. Bu arada zanlı şok bir itirafta bulundu: Katliam öncesi Savaş Kaynak isimli kişiden kendisine Kalaşnikof getirmesini istediğini ancak onun av tüfeği getirmesi nedeniyle Kaynak'ı da öldürüp, Akhüyük köyü yakınlarındaki kuyuya attığını söyledi. Kaynak'ın cesedi kuyudan çıkarılarak otopsi için morga götürüldü. Zanlının ifadesinde, "Yeni yapılacak bina için komşularımız hisselerini müteahhide devretti. Biz devretmek istemedik. Bu nedenle hem ben, hem annem çok baskı görüyordu. Binanın yıkım kararı için toplantı yapıldığını öğrendim. Toplantıyı basıp olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
Zanlının olaydan 10 gün önce de sosyal medya hesabından "Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururmuş göreceğiz. İyilikten maraz doğarmış. Maçın uzatmalarını oynadığınızı siz de çok iyi biliyorsunuz" yazdığı görüldü. Halit TURAN - Özcan SARAÇ
Olay yeri kan gölüne döndü.
Zanlı bürodan tüfekle çıkarken görüntülendi.