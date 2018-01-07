Fuhuş kartviziti dağıtanları yeni yöntemi: Delik cep...

Fuhuş amaçlı, işlek cadde ve sokaklara, alışveriş merkezleri ile otobüs duraklarına üzerinde çıplak kadın fotoğrafları, telefon numaralarıyla takma kadın isimlerinin bulunduğu binlerce karvizitin dağıtılması polis harekete geçirdi. Kartvizitler aracılığıyla müşteri bulup, fuhuş yapan kadınlar ile onlara aracı olan kişileri takibe alan Ahlak Büro ekipleri, 97 kişiyi yakaladı. "Fuhuşa teşvik, aracılık" kapsamında haklarında adli işlem uygulanan şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÜYÜK BASKIN

Başkent'in en işlek cadde ve sokaklarına, eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelere yerlere atılan fuhuş ve cinsel içerikli reklam kartları tepkilere neden oldu. Günün her saatinde sokakta bulunan bu kartlarla ilgili polis harekete geçti. Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde yapılan geniş kapsamlı çalışmalarda yerlere fuhuş amaçlı kartvizit atan 97 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin 94 ayrı olaya karıştıkları, kentin farklı noktalara günün belirli saatlerinde kartvizit dağıttıkları belirlendi. Gözaltına alınarak haklarında "Fuhuşa teşvik, aracılık" kapsamında işlem yapılan şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

45 BİN KARTVİZİT

Polis, basılmış ve dağıtıma hazırlanmış 42 bin 592 kartvizit ele geçirildi. Daha önce sadece haklarında çevre kirletme cezası kesilen şüphelilere artık Cumhuriyet savcılıklarınca "Fuhuşa teşvik ve aracılık" suçlarından da işlem yapılmaya başlandı. Kartvizitlerin dağıtımın önüne geçilmesi için Ahlak Büro ekiplerinin yanı sıra Güven Timleri de görev almaya başladı.

YENİ YÖNTEM DELİK CEP

Polisin yürüttüğü çalışmaların ardından kartvizit dağıtan şüphelilerin yöntem değiştirdiği belirlendi. Daha önce kartvizitleri ellerinden düşürme, bisikletle giderken yere atma gibi taktikleri kullanan şüpheliler, polisin takibinden kaçmak için artık pantolonların ceplerini delerek, paça kısmından yere düşürdüklerini belirledi. Şüphelilerin giydiği pantolonların her iki cebinin delik olduğu, yürüdükleri sırada kartvizitleri delik ceplerden teker teker yere bıraktıkları belirlendi.

KADINLARA DA CEZA KESİLDİ

Emniyet güçleri, kartların üzerinde yazılı olan telefonları müşteri gibi arayarak fuhuş yapan kadınlarla bağlantıya geçti. Fuhuş için anlaşan sivil polisler, kadınların seri numarası belinlenmiş paraları almasının ardından baskınlar yaptı. Bu yöntemle 300'e yakın kadın gözaltına alındı. Kadınlar hakkında fuhuş yapmak, yer temin etmek, fuhuşa aracılık suçlarından işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLAR SAHTE

Gözaltına alınan kadınların çoğunun kartvizitlerdeki fotoğraflarla ilgilerinin olmadığı da belirlendi. Kartvizitlerde bulunan fotoğraflarının çoğunun internetten ve dergilerden alındığı bildirildi.