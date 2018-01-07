Havalar bitki ve ağaçları da şaşırttı

Silifke'de ikamet eden Hulusi Köstekci yaptığı açıklamada, açıktaki bahçesinde erik ağacının kış ayında meyve verdiğini söyledi.

İlk kez bir erik ağacının kışın meyve verdiğini gördüklerinde çok şaşırdıklarını anlatan Köstekci, "Normalde mayıs sonu ve haziran ayı içinde olan erikleri 2018 Ocak ayında toplayıp tüketiyoruz. Kışın erik ağacının meyve vermesine hem şaşırdım hem de sevindim. Eriklerin tadı da çok güzel. Bazı meyvelerin çiçek açtığını duymuştum ama meyve veren bir erik ağacını ilk gördüğümde şaşkınlığımı gizleyemedim" diye konuştu.

Ocak ayında açıkta ilk defa erik ağacının meyve verdiğini belirten Köstekci, "Ocak ayının içerisindeyiz açıkta ilk defa erik meyvesi verdi. Açıkta ilk defa görülen bir olay. Seralarda dahi çiçek açmazken biz açıkta bahçemizden meyvesini yiyoruz. Yalancı bahar dedikleri bu olsa gerek. 50-60 kadar erik meyve verdi. Birazını biz birazını da eşe dosta ikram ettik" dedi.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise normal şartlarda mayıs ve haziran ayında meyve vermesi gereken erik ağacının çevresel faktörlerden ve iklim şartlarından etkilenerek erken meyve verdiğini ifade etti. Doygun, "Hava şartlarının bir sıcak, bir soğuk olması meyveyi erken olgunlaştırmaya sokar. Ancak hava şartları da değişken olduğu için meyve yaz dönemi gibi verimli olmaz" şeklinde konuştu.

SAKARYA'DA ÇİÇEKLER AÇTI

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinden olan Güney Mahallesi'nde güneşi görerek aldanan papatya, dana kıran, yaban menekşesi isimli çiçekler açtı. Dikmen Yaylası'ndaki kara rağmen çiçeklerin açmasını mahalle sakinleri şaşkınlıkla karşıladı.

"BİZ BUNU BİR KEZ DAHA 1987 TARİHİNDE YAŞADIK"

Kış ayındaki güneşli havayı yıllar önce tekrar yaşadığını dile getiren mahalle sakinlerinden Bahattin Işıkveren yaptığı açıklamada, "Doğma büyüme bu topraklardayım. Eski zamanlara göre kar olması gerekiyordu. Ocak ayındaki çıkan bu güneş bize bahar havası aldırdı. Biz bunu bir kez daha 1987 tarihinde yaşadık. Benzeri midir değil midir Allah bilir. Bu sıcak böyle bir hafta daha devam ederse yaprak, çiçek her şey büyür. Dana kıran, yaban menekşesi ve papatyalar normal şekilde görülmeye başlandı" dedi.