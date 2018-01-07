İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması...

Meteoroloji 7 Ocak 2018 için hava durumu raporunu yayınladı. İşte son gelen hava durumu bilgileri...
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
YURT GENELİ HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.
RÜZGAR DURUMU
Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 6 Ocak hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak.
İstanbul'a kar yağışı konusunda geçtiğimiz gün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse bir açıklamada bulunmuş, "Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak." ifadelerini kullanmıştı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde ve Muğla çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
Antalya °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
SİVAS °C, 7°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 9°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BAYBURT °C, 4°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM °C, 8°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BİNGÖL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer puslu ve sisli
BATMAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.