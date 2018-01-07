İstanbul'da faciadan dönüldü!

KISA SÜREDE TÜM OTOMOBİLİ SARDI
Aniden çıkan yangın kısa sürede bütün otomobili sardı. Araçtan inen sürücü yaşadığı kısa süreli şoku çevrede bulunanların yardımıyla atlattı. Vatandaşların ilk müdahalesinden hemen sonra olay yerine itfaiye ve polis ekibi çağrıldı.
Cadde trafiğe kapanırken, itfaiye tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGIN LPG TANKINA ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Öte yandan, aracın gaz yüklü olması ve yangının itfaiye ekipleri tarafından LPG tankına ulaşmadan söndürülmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.