Kiraya vermek için gittiği evinde ceset buldu

Batman'da kiraya vermek için daireye giden ev sahibi Sadullah Yüce, banyoda battaniyeye sarılı ceset
buldu. Olay Yüce'nin Cumhuriyet Mahallesi Aydınlar Caddesi 1504 Sokak'taki evini kiralamak isteyen vatandaşa gezdirirken ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis, yaptığı incelemede battaniyeye sarılı cesedin çürüdüğünü ve bir erkeğe ait olduğunu belirledi. İki katlı binanın alt katında oturan Melek Kutlu, "3 aydır bu ev boştu. Ev sahibi evi kiraya vermek için kiracı getirdi. Bu sırada evin banyosunda battaniyeye sarılı ceset buldular" dedi.