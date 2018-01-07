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Kış bir türlü gelmeyince sezon yapay karla açıldı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ’ta beklenen kar bir türlü yağmayınca, Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi yapay karla sezonu açtı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 15:11
Kış bir türlü gelmeyince sezon yapay karla açıldı

Türkiye'de kış şartlarının en sert geçtiği beş ilden birisi olarak bilinen 'ta bu yıl beklenen kış bir türlü gelmedi. Hava sıcaklıkları rekor sayılabilecek düzeyde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Sivas'ta alışık olunmayan bu durum kış turizmini olumsuz etkiledi. Kar yağmadığı için sezon açılışını yapamayan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapay kar oluşturularak profesyonel pistlerinden birisi ve acemi pisti kayakçıların hizmetine sunuldu. Kar kalınlığı istenilen düzeyde olmasa da çok sayıda kişi acemi pistinde kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi. Telesijeyler ise boş döndü.

GÖRÜLMEMİŞ SICAKLIK

Kaymak için Yıldızdağı'nı tercih eden vatandaşlar, Sivas'ta normal şartlarda beklenilen soğukların ve kar yağışının yaşanmadığını belirterek, "Pist çok güzel. Tesisler gerçekten çok güzel. Ancak kar yok. Sivas'ta bu durum belki 10 belki de 20 yılda bir yaşanır. Yeterli kar olmasa da yapay karla kaymaya başladık" dediler.

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