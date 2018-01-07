Konya Ereğli'de 4 kişiyi öldüren zanlı, kalaşnikofla katliam yapacakmış

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde apartmandaki hissesini müteahhite vermediği için komşuları tarafından baskı gördüğünü ileri sürüp toplantıyı basıp komşularından 3'ünü öldürüp, 1'ini yaralayan Cem Küççüktürk adliyeye sevk edildi.



Küççüktürk'ün, saldırıdan önce öldürdüğü kişiden 10 bin liraya kalaşnikof sipariş ettiği, kalaşnikof yerine 3 adet pompalı tüfeği vermesi nedeniyle bu kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Küççüktürk'ün, kalaşnikofla katliam yapacağı belirlendi.



Ereğli'de 4 katlı, 8 daireli bir binanın 3'üncü katında annesiyle birlikte oturan çiftçi 48 yaşındaki Cem Küççüktürk'ün komşuları, binanın yıkılıp yeniden 7 katlı bina yapılması için müteahhitler Arda Sezen ve ortağı Erhan Kabak ile anlaştı. Binadaki bazı evler boşaltılıp, yıkılmaya başlandı. Bu duruma karşı olan Küççüktürk, evini tahliye etmedi.



TOPLANTIYI BASIP, 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ,1 KİŞİYİ YARALADI



Cem Küççüktürk, dün saat 11.00 sırasında komşularının, müteahhitlerle binanın yıkılması için toplantı yaptığı Hacımütahir Mahallesi Üçgöz Caddesi'ndeki müteahhitlerin iş yerini bastı.



Küççüktürk, elindeki pompalı tüfekle, yaklaşık 10 kişinin bulunduğu işyerinde, komşuları 53 yaşındaki Müslüm Gök, babası 80 yaşındaki İbrahim Gök ve 57 yaşındaki Şaban Kurtsal ve ağabeyi 65 yaşındaki İsmail Kurtsal üzerine ateş açtı.



Toplantıda bulunan müteahhitler Arda Sezen, Erhan Kabak ile diğer komşuları ve çalışanlarda kaçarak kurtuldu. Müslüm Gök ağır yaralanırken İbrahim Gök ile kardeşler İsmail ve Şaban Kurtsal yaşamını yitirdi. Saldırgan Küççüktürk ise kaçtı. Kaçma anı ise çevredeki bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



'1 KİŞİ DAHA ÖLDÜRDÜM' DEYİP TESLİM OLDU



Kaçan Cem Küççüktürk, daha sonra güvenlik güçlerine gidip bir kişiyi daha öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Öldürdüğü çiftçi Savaş Kaynak'ın cesedini Akhüyük Köyü yakınlarındaki boş bir arazide bulunan kuyuya attığını söyledi. Yapılan çalışma sonucu Kaynak'ın cesedi kuyudan çıkarıldı.



KALAŞNİKOFLA KATLİAM YAPACAKMIŞ



Cem Küççüktürk'ün saldırıdan önce öldürdüğü Savaş Kaynak'tan 10 bin lira karşılığında kalaşnikof sipariş ettiği ve katliamı da o kalaşnikofla yapmayı planladığı ortaya çıktı. Kaynak'ın, kalaşnikof yerine 3 adet tüfek vermesi üzerine aralarında tartışma çıktığı ve tartışmanın sonucu Kaynak'ı, tüfekle öldürüp cesedini de kuyuya attığı saptandı.



HİSSELERİNİ DEVRETMEK İSTEMEMİŞ



Cem Küççüktürk'ün ifadesinde, apartmandaki hisselerini devretmek istemediği için cinnet geçirip, 3 kişiyi öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Küççüktürk, ifadesinde, "Apartmandaki hissemi yeni yapılacak bina için müteahhite devretmediğimden, diğer hisse devri yapan bina sakinleri bana ve anneme baskı yapıyordu. Herkes evlerini tahliye etti, ben çıkmamıştım. Evi tahliye etmek ve yıktırmak istemedim. Savaş Kaynak'tan kalaşnikof sipariş etmek istemiştim. Bana 3 tane tüfek verince, aramızda tartışma çıktı. Ateş ederek öldürdüm, sonra cesedini kuyuya attım. Sonra toplantının yapıldığı müteahhitin işyerine geldim. Orada komşularıma ateş ettim. Müteahhitleri de öldürecektim, onlar kaçıp kurtuldu" dediği öğrenildi.



Küççüktürk, yapılan sorgulamanın ardından bugün üzerine çelik yelek ve polis şapkası giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.



Küççüktürk'ün aracında ele geçirilen 3 adet pompalı tüfekle kutuları içinde savcılığa getirildi.



Öldürenlerden Savaş Kaynak ile İbrahim Gök, bugün Ulu Camii'nde kılınan cenaze Meydanbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Şaban Kurtsal ve ağabeyi İsmail Kurtsal'ın cenazelerinin de ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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