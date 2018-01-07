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Sıcak havayı fırsat bilen lular kendilerini dışarı attı

Yeni yılın ilk hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen lular, park ve sahil kenarlarına akın etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 16:50
Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular kendilerini dışarı attı

'da kış mevsimi olmasına rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, yeni yılın ilk hafta sonunda sahil kenarlarına ve parklara akın etti. Vatandaşlar kış mevsiminde yazdan kalma bir günün tadını çıkarırken, çocuklar da gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

"KIŞIN BÖYLEYSE BAHARDA DENİZE GİRERİZ"

Kızıyla birlikte sıcak havanın tadını çıkardığını belirten bir vatandaş, "Kışın böyleyse baharda denize gireriz" dedi. Sahil kenarında kızıyla oturan bir başka vatandaş ise, "Böyle bir havayı değerlendirmek isteyen herkes atmış kendini dışarı. Arabayı koyacak yer bulamadık. Kızımla geziyoruz" diye konuştu.

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Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular kendilerini dışarı attı
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