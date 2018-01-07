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'da şelalede mahsur kaldılar

'da doğa yürüyüşü sırasında 6 metrelik şelaleden aşağıya inen 5 kişi mahsur kaldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 18:17
Uludağ'da şelalede mahsur kaldılar

Kış turizminin önemli merkezlerinden 'da doğa yürüyüşü gerçekleştiren 5 kişi 6 metrelik şelaleden aşağıya inince mahsur kaldı. Donmamak için ateş yaktıklarını belirten guruba telefonla ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için yola çıktı.

Ocak ayı olmasına karşın bahardan kalma bir gün yaşayan 'da vatandaşlar kendilerini sokağa atarken doğa tutkunları da Uludağ'da çeşitli bölgelere yürüyüş gerçekleştirdi. Oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş gerçekleştiren 5 kişilik gurup Bakacak'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam etti. Yollarına çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya inen gurup havanın kararmasıyla yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan 5 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi. Tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıkları için çok üşüdüklerini, donmamak için ateş yaktıklarını belirten gurubun yerini tespit eden JAK ekibi 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için yola çıktı.

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Uludağ'da şelalede mahsur kaldılar
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