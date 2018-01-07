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Vaşak yavrusunu kedi gibi sevdi

’ta çiftliğine giren vaşak yavrusuna sahip çıkan vatandaş, vahşi hayvanı besledikten sonra belediye ekiplerine teslim etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 16:01
Vaşak yavrusunu kedi gibi sevdi

Yeşilyurt Mahallesi'nde kırsalda yemek bulamayıp aç kalan yavru vaşak, beslenmek için Süleyman Çabuk'a ait çiftliğe girdi. Çabuk, çiftlik içerisinde yemek ararken bulduğu vaşağa sahip çıktı. Bahçesine giren vaşağa 'Uysal' ismini koyan Çabuk ve ailesi yavru vaşakla adeta evcil bir kedi gibi oynayıp onu sevdi.

Vaşak yavrusunu kedi gibi sevdi

Çabuk yavru vaşağın karnını doyurduktan sonra onu Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim etti.

Süleyman Çabuk, "Hayvanı gördüm, yakaladım ve kafese koydum. Uysal'ı görünce benden zarar gelmeyeceğini söyledim. İki tane naylon selenin içine koydum. Ardından aç olduğunu bildiğim için bir tane tavuk kestim ve önüne koydum. Yetkililere haber verdim gelsin götürsünler diye. Ailem baş tacı olarak karşıladılar hepsi bir taraftan koşuştular. Bana yardım ettiler" dedi.

Vaşak, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından Sivas Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

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Vaşak yavrusunu kedi gibi sevdi
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