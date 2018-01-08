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hastane randevu sistemi nasıl açılır? - neden aranmıyor? - İşte detaylar

Bugün 'ye telefon eden bazı vatandaşlar ''182 neden aranmıyor'' sorusunun yanıtını aramaya başladı. randevu sistemi ile telefon üzerinden randevusunu alamayan kişiler bu kez hastanerandevu.gov.tr adresini ziyaret etmeye başladı. Peki ALO 182 ve MHRS sistemi ile hastane randevu nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 8.1.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 14:11
MHRS hastane randevu sistemi nasıl açılır? - ALO 182 neden aranmıyor? - İşte detaylar

'ye ulaşamayan kişile randevularını internet üzerinden alıyor. hastane randevu sistemi ile internetten randevu almak için izleyeceğiniz adımlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki ALO 182 neden aranmıyor? İşte detaylar...

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

ALO 182 aranarak;

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır.

ALO 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

Vatandaş randevu talebinde bulunduğu hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir.

Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLA

Web'den;

Vatandaşlar, ALO182'nin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığıyla da randevu alabilmektedir.

Vatandaşlar, randevu almak istedikleri Hekim Randevu Sistemi kapsamında olan hastanelerin internet sitelerindeki Online Randevu linkine basarak, Vatandaş Giriş ekranından kayıt oluşturup randevu alabilmektedir.

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MHRS hastane randevu sistemi nasıl açılır? - ALO 182 neden aranmıyor? - İşte detaylar
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