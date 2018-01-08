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'da ev ı: 4 yaralı

'da 3 katlı evin ikinci katında çıkan da dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 06:40
Adana'da ev yangını: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 4 katlı evin ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunanlardan bazıları dumandan etkilenmemek için pencereye çıkarak hava almaya çalıştı.

Olay yerine gelen ve kapıyı kırarak eve giren ekipler, 4 kişiyi yangın yerinden çıkarttı. Dumandan etkilendiği belirtilen 4 kişi ambulanslarla Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Adana'da ev yangını: 4 yaralı
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