Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > AFAD’dan nefes kesen karabatak operasyonu

’dan nefes kesen karabatak operasyonu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018
AFAD’dan nefes kesen karabatak operasyonu
'da ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avlanmak amacıyla girdikleri sulama kanalında mahsur kalan yaklaşık 45 karabatak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () ve ekipleri tarafından kurtarıldı. Karataş Gölü'nde tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılan su kanalında yaklaşık 45 karabatağın mahsur kaldığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Ekiplerin çabasına rağmen kuşların çıkarılamaması üzerine AFAD İl Müdürlüğünden yardım istendi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, su kanalının tellerini keserek sepet yardımıyla kuşları çıkarmaya çalıştı. Sonuç alınamaması üzerine iki dalgıç kuşları kurtarmak için sulama kanalına indi. 3 saat süren kurtarma operasyonundan sonra kuşlar sulama bendinden çıkarılarak doğaya bırakıldı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AFAD’dan nefes kesen karabatak operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN