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AVM'deki na el konuldu

Antalya'da bir alışveriş merkezinde, izinsiz olarak sergilenen nın, hayvanat bahçesine teslim edildiği bildirildi. Yılanla izinsiz gösteri yapan kişilere de idari ve yasal işlemler uygulanarak 4 bin lira para cezası kesildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 17:43
AVM'deki boa yılanına el konuldu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Antalya Şube Müdürlüğüne duyarlı vatandaşlar tarafından, Antalya'da bulunan bir alışveriş merkezinde, izinsiz olarak sergilenen ve gösteri yapılan kırmızı kuyruklu (boa constrictor) olduğunun ihbar edildiği belirtildi.

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Bunun üzerine harekete geçen Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerinin boa yılanına el koyarak bakım ve rehabilitasyon için hayvanat bahçesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

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"Yurt dışından yaban hayvanlarının ülkemize getirilmesi, nakledilmesi CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretini Düzenleyen Sözleşme) kapsamında izne tabi olduğundan ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvanların gösterilerde kullanılması izne tabi olduğundan alışveriş merkezinde gösteri yapan şahıslarla ilgili olarak gerekli idari ve yasal işlemler uygulanarak 4 bin lira ceza kesildi."

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AVM'deki boa yılanına el konuldu
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