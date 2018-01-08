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Bocuk gecesi ’yi coşturdu

Turgay BALCI
TURGAY BALCI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018
Bocuk gecesi Edirne’yi coşturdu

'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlar'dan kalma bin yıllık bir gelenek olarak kutlanan "Bocuk gecesi" renkli görüntülerle kutlandı. Gecede beyaz çarşaf ve pelerin giyip yüzlerini boyayan ya da maske takan gençler, vatandaşlara kabak tatlısı ikram etti. Daha sonra sokaklara çıkan gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Balkanlar'da kötü ruhları kovmak, bolluk ve bereket istemek için düzenlenen Bojik ve Kuker etkinliklerini andıran Bocuk gecesine katılanlar, ateşin başında eğlendi. Bocuk'un kabak pişirilen eve gelmeyeceğine inanılıyor.

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Bocuk gecesi Edirne’yi coşturdu
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