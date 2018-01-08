Bocuk gecesi Edirne’yi coşturdu

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlar'dan kalma bin yıllık bir gelenek olarak kutlanan "Bocuk gecesi" renkli görüntülerle kutlandı. Gecede beyaz çarşaf ve pelerin giyip yüzlerini boyayan ya da maske takan gençler, vatandaşlara kabak tatlısı ikram etti. Daha sonra sokaklara çıkan gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Balkanlar'da kötü ruhları kovmak, bolluk ve bereket istemek için düzenlenen Bojik ve Kuker etkinliklerini andıran Bocuk gecesine katılanlar, ateşin başında eğlendi. Bocuk'un kabak pişirilen eve gelmeyeceğine inanılıyor.

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