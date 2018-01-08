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Elveda büyük usta

93 yaşında aramızdan ayrılan , “Hababam Güm Güm Güm” sloganlarıyla uğurlandı. Kızı: O hepimizin babasıydı

OKAN FİLİZÇAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018
Elveda büyük usta
Türk Tiyatrosu ve sinemanın duayen ismi , Başbakan Binali Yıldırım ve binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. Filmlerinde Türk halkını sevgi ve güleryüzde buluşturan usta oyuncuyu binlerce seveni yalnız bırakmadı.


Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Uzun yıllar KOAH ve demans hastalıklarıyla ile mücadele eden Özkul için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Törene sanatçının ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı , CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Hababam Sınıfı filminden rol arkadaşı olan ve filmde "Hayta İsmail" rolüyle hatırlanan Ahmet Arıman, oyuncular İlyas Salman, Nuri Alço, Ferdi Atuner, Coşkun Göğen, Ulvi Alacakaptan, Behzat Uygur ve Orhan Alkaya gibi isimler katıldı. Törende konuşma yapan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul "O hepimizin babasıydı" dedi.


Ferdi Özkul-Hayriye Özkul

Törenin ardından, Türk bayrağına sarılı naaş, Teşvikiye Camisi'ne uğurlandı. Camide taziyeleri Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ve eski eşi Suna Selen kabul etti. Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bazı siyasiler ve sanatçılar da katıldı. Cenaze namazının ardından Özkul'un naaşı omuzlarda taşınırken Mahmut Hoca karakterine atfen "Hababam Güm Güm Güm" sloganı atıldı. Özkul'un cenazesi, Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.


Eşi Umman Özkul, gözyaşlarına boğuldu.

UMMAN HANIMA TEŞEKKÜR
Ferdi Özkul (oğlu): Umman Hanım'a teşekkür ediyorum. Babama baktı, yaşama şevki verdi. Son güne kadar bırakmadı. Pozitifliğiyle mağlubiyeti son güne kadar kabul etmedi. Bir gün şikâyet etmedi. Hakkını ödeyemeyiz.
Hayriye Özkul (kızı): Umman Hanım'ın sevgisi ve bağlılığı babamı hayattan koparmadı.
'dan aileye taziye ziyareti



BİLAL ERDOĞAN'DAN AİLEYE TAZİYE ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'la birlikte, Münir Özkul'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileye başsağlığı dileyen Bilal Erdoğan daha sonra bina önünde bulunan taziye defterini imzaladı. Bilal Erdoğan, "Allah bütün sevenlerine sabır versin. Bu kadar çok insan tarafından sevilmesi elbette ne kadar mümtaz bir insan olduğuna işaret eder diye düşünüyorum. Allah bütün sevdiklerini cennetinde kavuştursun" dedi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise "Büyük Usta dünya yolculuğunu Beyoğlu'nda tamamladı. O, Türk Sinemasının Hocasıydı. O, hepimizin Mahmut Hocasıydı" diye konuştu. Erhan ÖZTÜRK / SABAH
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Elveda büyük usta
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