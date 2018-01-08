Elveda büyük usta

Türk Tiyatrosu ve sinemanın duayen ismi Münir Özkul
, Başbakan Binali Yıldırım ve binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. Filmlerinde Türk halkını sevgi ve güleryüzde buluşturan usta oyuncuyu binlerce seveni yalnız bırakmadı.
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Uzun yıllar KOAH ve demans hastalıklarıyla ile mücadele eden Özkul için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Törene sanatçının ailesinin yanı sıra Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Hababam Sınıfı filminden rol arkadaşı olan ve filmde "Hayta İsmail" rolüyle hatırlanan Ahmet Arıman, oyuncular İlyas Salman, Nuri Alço, Ferdi Atuner, Coşkun Göğen, Ulvi Alacakaptan, Behzat Uygur ve Orhan Alkaya gibi isimler katıldı. Törende konuşma yapan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul "O hepimizin babasıydı" dedi.
Ferdi Özkul-Hayriye Özkul
Törenin ardından, Türk bayrağına sarılı naaş, Teşvikiye Camisi'ne uğurlandı. Camide taziyeleri Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ve eski eşi Suna Selen kabul etti. Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bazı siyasiler ve sanatçılar da katıldı. Cenaze namazının ardından Özkul'un naaşı omuzlarda taşınırken Mahmut Hoca karakterine atfen "Hababam Güm Güm Güm" sloganı atıldı. Özkul'un cenazesi, Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.
Eşi Umman Özkul, gözyaşlarına boğuldu.
UMMAN HANIMA TEŞEKKÜR
Ferdi Özkul (oğlu):
Umman Hanım'a teşekkür ediyorum. Babama baktı, yaşama şevki verdi. Son güne kadar bırakmadı. Pozitifliğiyle mağlubiyeti son güne kadar kabul etmedi. Bir gün şikâyet etmedi. Hakkını ödeyemeyiz.
Hayriye Özkul (kızı):
Umman Hanım'ın
sevgisi ve
bağlılığı
babamı
hayattan
koparmadı.
Bilal Erdoğan
'dan aileye taziye ziyareti
BİLAL ERDOĞAN'DAN AİLEYE TAZİYE ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın oğlu Bilal
Erdoğan, Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan'la birlikte,
Münir Özkul'un
ailesine taziye ziyaretinde
bulundu. Aileye
başsağlığı dileyen Bilal
Erdoğan daha sonra
bina önünde bulunan
taziye defterini imzaladı.
Bilal Erdoğan, "Allah
bütün sevenlerine
sabır versin. Bu kadar
çok insan tarafından
sevilmesi elbette ne
kadar mümtaz bir insan
olduğuna işaret eder
diye düşünüyorum.
Allah bütün sevdiklerini
cennetinde kavuştursun"
dedi. Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet
Misbah Demircan ise
"Büyük Usta dünya yolculuğunu
Beyoğlu'nda
tamamladı. O, Türk
Sinemasının Hocasıydı.
O, hepimizin Mahmut
Hocasıydı" diye konuştu. Erhan ÖZTÜRK /
SABAH