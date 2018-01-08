Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılandığı davanın 19. duruşması tamamlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmada savunma yapan Harp Akademileri Komutanlığında öğrenci subay olan eski yüzbaşı Hakan Akbulut, 15 Temmuz'da mesaisinin bitmesinin ardından okuldan çıktığını, kendisinin 23.00 sıralarında telefondan aranarak eğitim elbiseli olarak okula çağrıldığını anlattı.

Darbe girişimi esnasında sabaha kadar okulda kalacaklarını öğrendiklerini anlatan Akbulut, Harp Akademileri Komutanlığındaki güven timi tarafından ne olduğunu anlayamadıkları şekilde gözaltına alındıklarını iddia etti.

"İRADEM DIŞINDA ATAMA LİSTESİNE EKLENDİM" İDDİASI

Sözde sıkıyönetim direktifinde bulunan atama listesinde ismi yer alan tutuklu sanık eski kurama albay Cengiz Ekin de savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"İsminin atama listesinde tespit edildiği doğrudur. Atama listesinden haberim olmadı. Kendi ismimi zar zor okudum listede. İradem dışında ismim oraya eklenmiştir, ne amaçla eklenmiştir bilmiyorum. İmzam, tebliğ ve tebellüğüm yoktur. Beni o gece tespit eden herhangi bir kamera görüntüsü yoktur. Darbe gecesi evdeydim ve ertesi gün 14.00'e kadar evden çıkmadım. Bu listeye dahil edilmem, darbeye iştirak ettiğim anlamına gelmez."

Kendisinin Bylock kullanıcısı olmadığı yönünde yazı geldiğini öne süren Ekin savunmasına şöyle devam etti:

"Eşimin üzerine kayıtlı olan telefondan Bylocka erişim sağlandığı suçlamasına maruz kaldık. Ne ben ne ailem bu programı indirmedik ve kullanmadık. Son dönemlerde bu programın hataya açık olduğunu görüyoruz. İlgili yerlere yazı yazılarak konuşma içeriklerinin gönderilmesini istiyorum. Zaten konuşma içeriği olsa bugüne kadar gelmesi gerekirdi. Kesinlikle bu iddiaları reddediyorum. Tahliyemi istiyorum."

Duruşma yarına ertelendi.