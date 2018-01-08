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Hırsızlık zanlıları yapınca yakalandı

'da, bir otomobili çalmak isteyen şüpheliler, vatandaşların fark etmesi üzerine, başka bir otomobille kaçmak istedikleri sırada yapınca yakalandı.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 06:27 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 06:39
Hırsızlık zanlıları kaza yapınca yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, Sinan Alıç'a ait 20 ACR 58 plakalı otomobile, 4 kişinin girmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bu sırada vatandaşların bağırarak müdahale etmesi üzerine panikleyen şüpheliler, olay yerine geldikleri 01 HK 554 plakalı araçla kaçmak istedikleri sırada kaldırıma çarparak yaptı.

Bunun üzerine yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler, olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan P.G. (14), İ.A. (15), S.Z. (13) ve Y.A. (14) Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan şüphelilerin dün Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hırsızlık zanlıları kaza yapınca yakalandı
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