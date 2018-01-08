Kız kavgası kanlı bitti

Kayseri'de oto yıkamacıda çalışan 17 yaşındaki Ö.K., bir gün önce, kız arkadaşıyla konuştuğu gerekçesiyle 20 yaşındaki Seyit Mehmet Yılmaz ile tartıştı. Arkadaşları iki genci barıştırmak için, önceki akşam bir akaryakıt istasyonunda buluşturdu. Ancak burada yeniden başlayan tartışmada, Ö.K. "Seni vururum" diyerek tehdit etti. Yılmaz ise "O kadar kolay mı?" diye yanıt verdi. Yanında getirdiği tüfeği Yılmaz'a doğrultan Ö.K. tetiğe bastı. Göğsünden vurulan Yılmaz, yaşamını yitirdi. Kaçan zanlı daha sonra teslim oldu.

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