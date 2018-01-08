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- - 08 Ocak 2018

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 805'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 13, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 48, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 73, 74 ve 79 oldu. na göre 10 bilen 5 kişi, 68 bin 993 lira ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 23:50
Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 08 Ocak 2018
İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 805'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 13, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 48, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 73, 74 ve 79 oldu. na göre 10 bilen 5 kişi, 68 bin 993 lira ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar!



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 5 kişi, 68 bin 993 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 672 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 723 kişi 133 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 498 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 105 bin 74 kişi 4 lira 40'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 215 bin 10 kişi ise 2 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Edirne ve Düzce merkez, Samsun'un İlkadım, İstanbul'un Kadıköy ve Bahçelievler ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 2 milyon 297 bin 766 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 780 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 614 lira 76 kuruş aktarıldı.

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Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 08 Ocak 2018
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