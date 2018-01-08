Son dakika: Uludağ'da kabus dolu gece!

Uludağ'da profesyonel dağcı olan 2 kişi yanlarına aldıkları 3 arkadaşıyla doğa yürüyüşü sırasında 6 metrelik şelaleden aşağıya inince mahsur kaldı. Profesyonel dağcı olan iki kişinin kendi çabalarıyla 6 metrelik şelaleden kurtuldukları öğrenildi. Kalan 3 kişi için ise Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerine ait kurtarma helikopteri şiddetli rüzgar nedeniyle dağcıların bulunduğu bölgeye iniş yapamayınca birliğine geri dönmek zorunda kaldı. Mahsur kalan dağcıları kurtarmak için JAK, AFAD ve NAK ekipleri devreye girdi fakat havanın kararması ve uygunsuz hava koşulları nedeniyle kurtarma operasyonu durduruldu. Mahsur kalan dağcılardan birinin ayağının kırık olduğu, diğerlerinin ise ıslandıkları için donma tehlikesi ile burun buruna kaldıkları öğrenildi.

DONMAMAK İÇİN ATEŞ YAKMIŞLAR

Oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş gerçekleştiren 5 kişilik gurup Bakacak'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam etti. Yollarına çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya inen grup havanın kararmasıyla yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan 5 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi. Mahsur kalan 5 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaştı, kalan 3 kişinin ise tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıklarından dolayı çok üşüdükleri ve donmamak için ateş yaktıkları öğrenildi.

Uludağ’da mahsur kalanlar kurtarıldı

BÖLGEYE ACİL HELİKOPTER İSTENDİ

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye ulaşan JAK ve AFAD ekipleri dağcılarla irtibat kurmalarına rağmen dağlık ve uçurum olan bölgeye inemedi. 3 şahıstan birinin ayağının kırıldığı, yardım için kalan diğer ikisinin de ıslandığı bu nedenle donma tehlikesi yaşadıkları öğrenildi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin acil koduyla geçtikleri mesajın ardından bölgeye Eskişehir'den gece kurtarma yapma kabiliyetinde askeri helikopter gönderildi.

ASKERİ HELİKOPTERE FIRTINA ENGELİ

Koordinasyonun sağlanmasının ardından Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığından saat 22:30 sıralarında havalanan kurtarma helikopteri bölgeye gelse de şiddetli rüzgar nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. 3 kez sorti yapan helikopter bir kez yakıt boşaltsa da askerlerin bulunduğu bölgeye türbülans nedeniyle inemeyip 23:15 sularında birliğine geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan hava şartlarının düzelmesi durumunda helikopterin bir kez daha havalanacağı öğrenildi.

SABAH SAATLERİNDE KURTARILDILAR

Bursa Uludağ' da doğa yürüyüşüne çıkıp Şelale bölgesinde mahsur kalan 3 kişi sabah saatlerinde Eskişehir 1'nci Hava Üs Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Askeri helikopterle bulundukları bölgeden alınan 3 kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Gruptaki 2 profesyonel dağcı, yürüyerek yerleşim merkezine ulaştı.

Aşırı soğuk nedeniyle donmamak için yanlarında bulunan eşyaları yakarak kurtarılmayı bekleyen diğer dağcılar Hüseyin Karal, Cengiz Konuk ve Abdullah Tanerdiler ise bu sabah saat 08.00 sıralarında tekrar havalanan askeri helikopter ile 14 saat sonra 20 dakika süren çalışman ardından bulundukları bölgeden alınarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ayağında kırık olan bir kişi omuzlayarak helikopterden indiren askerler sedyeye yatırıp doktorlara teslim etti. Zorlu şartlarda tamamlanan kurtarma operasyonunun sonunda ölen yada ağır şekilde yaralanan olmayı herkesi mutlu etti.

ULUDAĞ'DA YILBAŞI İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM

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