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'da doğa yürüyüşüne çıkan bir grup mahsur kaldı

'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden 'da yürüyüş yaparken Bakacak mevkisinde mahsur kalan üç kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalara sabah saatlerinde devam edilmek üzere ara verildi.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 07:29
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan bir grup mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, oteller bölgesinden yürümeye başladıktan sonra Bakacak mevkisindeki bir şelaleden aşağı indikleri sırada mahsur kalan gruba, olumsuz arazi şartları nedeniyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri hala ulaşamadı.

Mahsur kalan grubun kardan barınak yaptığı ve ısınmak için ateş yaktığı öğrenildi.

Karadan gruba ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, olumsuz hava koşulları ve bölgenin sarp kayalık olmasının etkisiyle helikopterle de bölgeye ulaşamayınca operasyonun daha sağlıklı yürütülmesi için günün ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına ara verdi.

'da yürüyüşe çıkan beş kişilik grup, Bakacak mevkisinde mahsur kalmış, profesyonel dağcı iki kişi kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaşmıştı. Mahsur kalan ve ıslandıkları için donma tehlikesi geçiren üç kişiden birinin ayağının kırıldığı belirtilmişti.

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Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan bir grup mahsur kaldı
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