Üniversiteli gençler evsizlere çorba dağıtıyor

2018 yılı Ocak ayı itibariyle hayata geçen ve 1 yılı kapsayacak olan proje, üniversite temsilcilerine tanıtıldı. Programın ardından, üniversitelerden projeye yoğun katılım talebi oldu. İstanbul'daki 21 üniversiteden 32 kulüp, 3 aşamalı gerçekleşecek olan projeye katılacağını açıkladı.

ÇORBAYI BİRLİKTE PİŞİRİP BİRLİKTE DAĞITACAKLAR

Buna göre; evsizlik sorunu ile mücadele için farklı üniversiteler birleşerek, çorbayı birlikte pişirecek. İlk etapta her üniversite çorba malzemelerinden birini toplayacak. Çorba yapımında ve dağıtımında gerekli olan; Mercimek, yağ, baharat ve kase-kapak, farklı üniversitelerinden kulüpleri tarafından öğrenciler ile birlikte kampanya ile toplanacak. Her bir kulüp, malzemelerden sadece birini üstlenecek. Aynı ay içerisinde bir kulüp, üyeleri ve diğer öğrencilerden yalnız 1'er kilo mercimeği ortak kaseye katmasını isterken; diğer üniversite kulübü o ay içerisinde 1'er kilo yağ toplayacak.

HERKESİN ÇORBADA TUZU OLACAK

Projenin ikinci aşamasında öğrenciler tarafından toplanan çorba malzemeleri, Çorbada Tuzun Olsun Derneği'nin mutfağında hep beraber pişirilecek. İstanbul'daki üniversiteler, kendi topladıkları malzemeler ile ilk çorbayı 1 Mart'ta pişirecek. Akşamında ise çorbalar, gönüllü üniversite öğrencileri tarafından Beyoğlu ve Beşiktaş'ta yaşam mücadelesi veren evsizlere dağıtılacak. Üniversiteler, 1'er kilo mercimek veya 1 paket tuz toplarken, aslında evsizlik sorunu için mücadele edildiğini herkese gösterecek ve bu sayede, sürdürülebilir çözümün büyük bir parçası olacak.

'FARKINDALIK BULAŞICIDIR'

'Farkındalık bulaşıcıdır' diyen Çorbada Tuzun Olsun Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Türker; "Gençlerin zamanları, enerjileri var. Evsizlik ile mücadele ettiğimizde suç oranını düşürmekle mücadele ederiz. Sosyal travma ile mücadele ederiz. Bağımlılıkla mücadele ederiz. Yoksunlukla mücadele ederiz. Mülteci sorunu ile mücadele ederiz. Adaletsizlikle mücadele ederiz. Ötekileştirme ile mücadele ederiz. Duyarsızlıkla mücadele ederiz. Kendimizle mücadele ederiz. Gönüllü olarak, yani sorumluluk alarak, bu mücadeleyi paylaşacak olmak ve hep birlikte üniversiteleri bir kasede birleştirecek olmak büyük bir adım olacak" dedi.