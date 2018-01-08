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dehşet saçtı

Restoranda müşteriler ile ler arasında “aracı geç getirme” atışmasından çıkan kavgada iki müşteri silahla öldürüldü. , olaydan sonra kaçan saldırganı arıyor

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018
Vale dehşet saçtı

'de, Caddebostan İskele Sokak üzerindeki bir restorandan önceki gece 00.15 sıralarında çıkan iki müşteri ile mekanın leri arasında araçların geç getirilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Valelerden biri müşterilere kurşun yağdırdı. Müşterilerden (34) başına, bacağına ve sağ kol altına isabet eden üç kurşunla yaşamını yitirdi. Yaralı Emre Ağdaş (29) ise ambulansla götürüldüğü Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde öldü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi. Ölen Murat Oğuz Orhan'ın üzerinden bir adet silah çıktı. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. İşyerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Vale dehşet saçtı
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