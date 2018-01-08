Vale dehşet saçtı

İstanbul Kadıköy'de, Caddebostan İskele Sokak üzerindeki bir restorandan önceki gece 00.15 sıralarında çıkan iki müşteri ile mekanın valeleri arasında araçların geç getirilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Valelerden biri müşterilere kurşun yağdırdı. Müşterilerden Murat Oğuz Orhan (34) başına, bacağına ve sağ kol altına isabet eden üç kurşunla yaşamını yitirdi. Yaralı Emre Ağdaş (29) ise ambulansla götürüldüğü Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde öldü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölen Murat Oğuz Orhan'ın üzerinden bir adet silah çıktı. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. İşyerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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