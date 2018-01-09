Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > At üstünde çay ocağına daldı

At üstünde çay ocağına daldı

’da bir vatandaş, atıyla şehir merkezinde dolaşırken, çevrede bulunan bir çay ocağına girdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 10:45

'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler, izleyenleri güldürdü. Eski bir mahalle muhtarı olduğu öğrenilen Cevat Gürbüz, iddiaya göre sürekli atıyla birlikte gezintiye çıkıyor. Haftada bir köyden atıyla beraber şehir merkezine inen Cevat Gürbüz, her gelmesinde mutlaka bu bölgeye uğrayarak atına küp şeker yediriyor. Ancak son gelmesinde alışılagelmedik bir yöntemle atına şeker yedirmek isteyen Cevat Gürbüz, yaptığı hareketle kendisini görüntüleyen vatandaşları güldürdü.

ATIYLA ÇAY OCAĞINA GİRDİ...

Atıyla bir çay ocağı önünde duran Gürbüz, daha sonra atla birlikte çay ocağının içine girdi. Atına şeker yedirdikten sonra çay ocağından çıkan Gürbüz, tekrar köye gitmek için yola koyuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
At üstünde çay ocağına daldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN