At üstünde çay ocağına daldı

Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler, izleyenleri güldürdü. Eski bir mahalle muhtarı olduğu öğrenilen Cevat Gürbüz, iddiaya göre sürekli atıyla birlikte gezintiye çıkıyor. Haftada bir köyden atıyla beraber şehir merkezine inen Cevat Gürbüz, her gelmesinde mutlaka bu bölgeye uğrayarak atına küp şeker yediriyor. Ancak son gelmesinde alışılagelmedik bir yöntemle atına şeker yedirmek isteyen Cevat Gürbüz, yaptığı hareketle kendisini görüntüleyen vatandaşları güldürdü.

ATIYLA ÇAY OCAĞINA GİRDİ...

Atıyla bir çay ocağı önünde duran Gürbüz, daha sonra atla birlikte çay ocağının içine girdi. Atına şeker yedirdikten sonra çay ocağından çıkan Gürbüz, tekrar köye gitmek için yola koyuldu.