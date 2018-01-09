Bataklığa sağlanan inek için seferber oldular

Olay Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi İlim Caddesi kenarında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Yol kenarındaki boş arazide başıboş halde otlayan inek, arazi içindeki bataklığı geçemeyerek battı. Çıkmak için çabalayan inek giderek daha da derine battı. Ön ayakları tamamen bataklığa saplanan ineği, yolun karşısındaki evlerde oturan vatandaşlar gördü ve durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bataklığa saplanan ineği çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

ÜŞÜMESİN DİYE ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTÜLDÜ

Çabaları yetersiz kalan itfaiye ekipleri çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Uzun süre bataklığı saplanmış halde olduğu düşünülen ineğin üzerine üşümesin diye itfaiye ekipleri tarafından battaniye örtüldü. Körfez Belediyesi ekipleri de inek için bölgeye iş makinesi gönderdi. Çevredeki vatandaşların gelmesiyle birlikte bataklığa saplanan inek, urgan yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı. Uzun süre de suyun içerisinde kaldığı düşünülen inek, ayağa kalkmakta güçlük çekti. Soğuktan titreyen hayvan, vatandaşlar ve itfaiye sayesinde ölümden döndü. Bataklıktan çıkarılan inek doğaya salındı.

"HAYVAN BURADA KALSAYDI BİR İKİ SAAT İÇERİSİNDE ÖLEBİLİRDİ"

Hayvanı itfaiye ekipleri ile birlikte kurtaran Muhammet Muhammet Sağnıç, "İnek herhalde karşıdan karşıya geçerken buraya saplanmış. Donmak üzereydi hayvan. Hava soğuk, bu hayvanın sıcak bir ortama götürülmesi lazım. Hayvan burada kalsaydı bir iki saat içerisinde ölebilirdi" dedi.