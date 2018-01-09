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'da fuhuş operasyonu: 6'sı kadın 9 gözaltı

'da polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapıldığı belirlenen 1 otel ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 15:34
Bodrum'da fuhuş operasyonu: 6'sı kadın 9 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, geçen 7 Ocak akşamı Gümbet ve Bitez mahallerindeki otellere fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda fuhuş yaptıkları belirlenen 3'ü Rus, 3'ü Kırgızistan uyruklu 6 kadın ile kadınları fuhuşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yapıldığı belirlenen ve daha önce 3 kez daha operasyon düzenlendiği belirtilen 16 odalı bir apart otel için tutanak tutuldu. Otel ertesi gün zabıta ekipleri tarafından 14 bin lira para cezası kesilip, 1 aylığına mühürlendi.

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Bodrum'da fuhuş operasyonu: 6'sı kadın 9 gözaltı
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