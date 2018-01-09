Devletten kronik hastalara müjde

Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
işbirliğinde kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlarımıza yönelik yeni sosyal yardım programı dün itibariyle başlatıldı. Program kapsamında tüberküloz ve SSPE (Kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı) hastalarının fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra yaşadıkları mali kayıpların telafi edilebilmesi amacıyla aylık bin 85 lira ödeme yapılacak. İlk aşamada tüberküloz ve SSPE hastalarını kapsayan program, nadir görülen ve diğer riskli hastalıklarla mücadele eden vatandaşları da kapsayacak. Bunun yanı sıra tüberküloz hastalarına bin 85 liralık ödemeye ek olarak yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdürdüklerinin ya da yaşam koşullarının iyileştirilmesinin gerekliliğinin tespit edilmesi halinde 600 liralık ödeme gerçekleştirilecek. Yaklaşık 4 bin 300 hastanın faydalanmasının öngörüldüğü programa başvurmak isteyen kişilerin hanede kişi başına düşen aylık gelirlerinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden (2018 Ocak-Aralık dönemi için 84 lira) az olması şartı bulunuyor.
SAĞLIK KURULU RAPORU ŞART
Ayrıca SSPE hastalarının "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor. Yardım isteyen vatandaşların ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor. Bizzat başvuruda bulunamayacak durumda olan vatandaşların müracaatları ise kendileriyle aynı hanede ikamet eden yasal velileri/vasileri aracığıyla alınacak.