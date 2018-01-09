Gaziantep’teki yangında 1 çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'İn Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi 19. Cadde'de Mustafa Durusoy'un oturduğu 2 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine, çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yangında evde mahsur kalan 2 yaşındaki Emre Durusoy, itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından ağır yaralı olarak evden çıkarıldı. Vücudunda derin yanıklar olduğu belirlenen Durusay, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişi Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, 2 çocuğu bulunan 4 kişilik Durusoy ailesinin kiralık olan eve 1 ay önce taşındığı öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi, itfaiye ekiplerinin evde yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.