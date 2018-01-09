İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu...

Meteoroloji'den bugün için hava durumu raporu geldi. Hava durumu raporuna göre ülke geneli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sinop ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olmak üzere, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YURT GENELİ HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR DURUMU

Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİS, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Trafikte aksama, hava kalitesinde azalma vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a kar yağışı konusunda geçtiğimiz gün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse bir açıklamada bulunmuş, "Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. Genellikle İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SAKARYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis, kıyılarında pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde puslu

Antalya °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Bolu ve Kastamonu çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz'in doğusu yağmurlu geçecek. Yağışların akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetliolması bekleniyor. Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde doğusu doğu ve kuzeydoğudan 7 (60 km/sa); Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'in batısı ile Doğu Karadeniz'in doğusu yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde açıkları ile gece saatlerinde kuzeyi 6 (50 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyi 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde açıkları ile gece saatlerinde kuzeyi 6 (50 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra güneyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyi 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı güneydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, gece saatlerinde 0,75m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.