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'da operasyonu

'da helikopter destekli operasyonda bir miktar ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 06:47 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 06:48
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nda, satıcısı olduğu öne sürülen 39 şüpheliye ait önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisi ve polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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