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'de yolcu midibüsü su kanalına düştü: 3 yaralı

'nin İzmit ilçesinde bir yolcu midibüsünün su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 9.1.2018 06:51
Kocaeli'de yolcu midibüsü su kanalına düştü: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, İsmail T. idaresindeki 41 J 0377 plakalı yolcu midibüsü, D-100 karayolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki su kanalına düştü. Kanalda istinat duvarına sürtünerek bir süre giden araç, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

Yaralanan yolcular Canan Pusmaz, Sunay Güvener ve Gürkan Güçbilmez, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

nedeniyle kontrollü sağlanan karayolundaki trafik, midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kocaeli'de yolcu midibüsü su kanalına düştü: 3 yaralı
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