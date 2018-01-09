Küçük çocuğun annesinin yatağına bıraktığı not dehşeti ortaya çıkardı

Erzurum Palandöken'de ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Z.K. (10), 30 Kasım 2017 tarihinde rehber öğretmen G.K.'nin yanına giderek, sınıf arkadaşı F.A.'nın (10) son zamanlarda kendisine kötü davrandığını söyledi. Z.K.'nın, arkadaşının bir sorunu olduğunu belirtmesi üzerine öğretmen, yanına çağırdığı F.A. ile görüşme yaptı. Öğretmenine başından geçenleri anlatan F.A., son 1 yıldır dayısı İ.K.'nin (52) tacizine uğradığını ve korktuğu için kimseye söyleyemediğini dile getirdi. Öğretmen G.K. de küçük kıza, durumdan ailesine bahsetmesi gerektiğini belirterek, taciz olayını tutanak altına aldı.

ANNE: 'EŞİMİN HABERİ OLMAZSA ŞİKÂYETÇİ OLURUM'

Bunun üzerine F.A., annesinin yatağının yanına, "Dayım İ.K. tarafından taciz ediliyorum. Ben bunları kimseye anlatamadım. Ne olur, sen de kimseye anlatma" yazılı not bıraktı. Kâğıdı bulup notu okuyunca şoke olan anne, okuldan da çağrılması üzerine kızın öğretmenleriyle görüşmeye gitti. F.A.'nın annesi, öğretmenlere eşinin olayı bilmediğini, haberdar olması halinde ağabeyini öldürebileceğini söyledi. Anne, eşinin haberdar olmaması şartıyla şikâyette bulunacağını belirtti.

Öğretmen G.K.'nin durumu yetkili kurumlara bildirmesi ve annenin şikâyeti üzerine cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, F.A.'nın Erzurum Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesine başvuruldu. Dayısının, ilk defa evinde oyun oynadığı sırada kendisine dokunduğunu anlatan F.A., birkaç kez elle tacize uğradığını söyledi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, TUTUKLANDI

Taciz olayının yetkili kurumlara bildirilmesi ve annenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan İ.K., 9 Aralık günü tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.K. yeğenine cinsel eylemlerde bulunmadığını ileri sürdü. İ.K., "Dayı- yeğen ilişkisinin getirmiş olduğu samimiyet ile yeğenlerimi sevip, öpüyorum. Yeğenim ile zaman zaman oyun oynuyorum; ancak cinsel bölgelerine dokunmuyorum" iddiasında bulundu.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş'in hazırladığı iddianame, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık dayının 'çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı' suçundan 15 yıldan 39 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. İ.K.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.