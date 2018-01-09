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Mahmut Hoca’dan sonra Hababam turu

Sanatçı ’un vefatı ‘6 Edebiyat A’ sınıfını bir kaz daha hatırlattı. Vatandaşlar hafta sonu Adile Sultan Kasrı’na akın etti

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018
Mahmut Hoca’dan sonra Hababam turu

Cihangir'deki evinde 93 yaşında hayata veda eden usta oyuncu 'un ölümü tüm 'yi hüzne boğdu. Efsane oyuncunun hayatını kaybetmesi üzerine onu anmak isteyen vatandaşlar, büyük ustanın Mahmut Hoca karakteriyle hayat verdiği 'nın ilk dört filminin çekildiği Üsküdar Validebağ Korusu'ndaki Adile Sultan Kasrı'na akın etti. Vatandaşlar, kasrın içinde yer alan ve 6-A edebiyat sınıfı olarak hafızalara kazınan Hababam Sınıfı'nı gezdi. Müzeye çevrilen sınıfı gezen vatandaşlar Münir Özkul'un balmumu heykeliyle de bol bol fotoğraf çekti. Hayranları usta oyuncunun ölümüyle ilgili şunları söyledi:
Ersin Batıgün (42): Çok sevdiğimiz saydığımız bir oyuncuydu. Onun filmleriyle büyüdük. Filmlerini hâlâ da tüm Türkiye halkı olarak izlemeye devam ediyoruz. Çok babacan bir karakterdi. Çocuklarımız da onunla büyüyecek.
Ebru Oral (40): 70'li 80'li yılların en mütevazı babasıydı. Ölümü de bizleri çok üzdü.
Ramazan Kara (25): Bizi hem güldürdü, hem üzdü, hem de çok şey öğretti. Mekânı cennet olsun.

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Mahmut Hoca’dan sonra Hababam turu
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