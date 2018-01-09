Mahmut Hoca’dan sonra Hababam turu

Cihangir'deki evinde 93 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Münir Özkul'un ölümü tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Efsane oyuncunun hayatını kaybetmesi üzerine onu anmak isteyen vatandaşlar, büyük ustanın Mahmut Hoca karakteriyle hayat verdiği Hababam Sınıfı'nın ilk dört filminin çekildiği Üsküdar Validebağ Korusu'ndaki Adile Sultan Kasrı'na akın etti. Vatandaşlar, kasrın içinde yer alan ve 6-A edebiyat sınıfı olarak hafızalara kazınan Hababam Sınıfı'nı gezdi. Müzeye çevrilen sınıfı gezen vatandaşlar Münir Özkul'un balmumu heykeliyle de bol bol fotoğraf çekti. Hayranları usta oyuncunun ölümüyle ilgili şunları söyledi:

Ersin Batıgün (42): Çok sevdiğimiz saydığımız bir oyuncuydu. Onun filmleriyle büyüdük. Filmlerini hâlâ da tüm Türkiye halkı olarak izlemeye devam ediyoruz. Çok babacan bir karakterdi. Çocuklarımız da onunla büyüyecek.

Ebru Oral (40): 70'li 80'li yılların en mütevazı babasıydı. Ölümü de bizleri çok üzdü.

Ramazan Kara (25): Bizi hem güldürdü, hem üzdü, hem de çok şey öğretti. Mekânı cennet olsun.

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