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Öldürülmeden önce son poz

EMİR SOMER
EMİR SOMER YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018
Öldürülmeden önce son poz

'de iki kişinin öldürüldüğü ya karışan kişiler kamera görüntüleriyle belirlendi. Kadıköy'de geçen cumartesi gecesi bir restoranın iki müşterisi ile sokakta bulunan valeler arasında çıkan kavgada işlenen çifte cinayetin soruşturması devam ediyor. Caddebostan'da saat 00.15 sıralarında bir restorandan çıkan iki müşteri ile valelerin arasında aracın geç getirilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada restoranın müşterileri Murat Oğuz Orhan (34) ve Emre Ağdaş (29) kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Sabıkalı oldukları belirlenen iki valenin şüpheli olarak arandığı öğrenildi. Müşteri olarak geldiği restoranda vale kurbanı olan Emre Ağdaş'ın olaydan kısa bir süre önce fotoğraf çektirip sosyal medyadan yayımladığı ortaya çıktı.

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Öldürülmeden önce son poz
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