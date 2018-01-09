Onlar aslında üçüz

ABD'nin Tennessee eyaletinde geçen ay Tina Gibson, 24 yıl önce dondurulmuş bir embriyo ile hamile kalıp, çocuk doğurmasından sonra gözler Türkiye'de dondurulan embriyolara çevrildi. Bu alanda en dikkat çekici hikâyelerden birinin baş kahramanı Giresunlu Yılmaz ailesi... Yeter-Oktay Yılmaz çifti, 18 yıl önce evlendi. Mutlu giden evliliklerini bir süre sonra bebekle taçlandırmak isteyen çifte, sağlık problemleri engel oldu. Yıllarca bebek hasreti çeken çift, son olarak İstanbul'da Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ve ekibinin kapısını çaldı. Tüp bebek tedavisine başlandı. Başarılı tedavinin ardından aynı yıl hamile kalan Yeter Yılmaz, 2008'de Ela Nur adını verdiği bebeğini kucağına aldı. Embriyolarından biriyle çocuk sahibi olan çift, 8 embriyosunu da ileride kullanmak ve Ela Nur'a kardeş yapmak için dondurma kararı aldı.



BU KEZ İKİZ BEBEK

Ela Nur 7 yaşına gelince, ikinci çocuğu isteyen anne ve babası dondurulmuş embriyolarının transferi için yeniden Prof. Dr. Bahçeci'ye başvurdu. 7 yıl süresince aynı kaliteyle saklanan embriyolardan iki tanesi anne Yeter Yılmaz'a transfer edildi. Bu kez bebekler ikizdi. Biri kız biri erkek olan ikizler, ablalarından 7 yıl sonra dünyaya geldi. Anne Yeter Yılmaz, "Çocuklarımız aslında üçüz. Büyük kızım orta eğitime başladı. İki yaşındaki ikizlerimin ise görsel hafızaları çok kuvvetli" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.



EMBRİYONUN UYKU MODU

Bahçeci Sağlık Grubu Başkanı Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, "Özel alanda uyku moduna alınan kaliteli embriyolar çiftlerin istedikleri başka bir zaman diliminde değerlendirilmek üzere saklanıyor. Bu yöntemle sağlıklı gebelikler elde ediliyor" dedi.

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