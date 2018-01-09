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Sosyal medyadan tanıştığı adam kabusu oldu

Bir evlilik sitesinde tanıştığı adam tarafından dolandırıldığını ileri süren Gönül İ. soluğu savcılıkta aldı. Evlilik vaadiyle maaşını verdiği ve kredi çektiği adamın larını ödemediğini söyleyen genç kadın 110 bin liralık tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: 9.1.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 10:13
Sosyal medyadan tanıştığı adam kabusu oldu

'da yaşayan 30 yaşındaki Gönül İ., 'Ciddi ilişki' adı altında evlilik sitesine girerek Bekir N. isimli kişiyle tanışması hayatını kâbusa çevirdi. 9 ay önce arkadaş olduğu adamın kendini dolandırdığını söyleyen genç kadın, "Önce telefonla sonra yüzyüze görüşmeye başladık. Bana para verdiği arkadaşının parasını ödemediğini o yüzden de kredi kartlarını ödeyemediğini söyledi. Ben de bu süreçte ona maaşımı ve bankadaki paramı verdim. Yine benim kartımdan giyim ve ev eşyası aldı" dedi.

"EVLİLİK AŞAMASINA GELDİĞİMİZ İÇİN DÜŞÜNMEDEN KREDİ ÇEKTİM"

Bir süre sonra Bekir N.'nin kendisine bankadan 40 bin TL kredi çektirdiğini de anlatan Gönül İ., "Evlilik aşamasına geldiğimiz için düşünmeden kredi çektim. Ama taksitleri ödemedi. Parayı istediğimde ise 'sen öde ben sana sona öderim. Artık beni arayıp sorma işyerime de gelme sonu kötü olur' diye tehditlerde bulundu. Psikolojim bozuldu aileme durumu anlattım ama yine de ödeme yapmadı. Telefon numarasını ve evini değiştirdi. İşyerine de bir iki defa gittiğimde beni tersleyerek 'hayatımla oynama, senin yüzünden işimi kaybedeceğim, buraya bir daha gelme' gibi sözler söyleyerek beni kovdu" diye anlattı. Gönül İ. şikayet dilekçesinde Bekir N.'den, "Hakaret, tehdit ve dolandırıcılık" suçlarından hakkında dava açılarak hapisle cezalandırılmasını istedi...

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Sosyal medyadan tanıştığı adam kabusu oldu
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