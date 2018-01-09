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'ta feci : 1 ölü, 2 yaralı

'ta tali yoldan ana yola çıkan araca tır çarptı. da 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 17:42
Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, , Ankara kara yolu üzerinde Üzülmez tüneli girişinde meydana geldi. Yeğeni Nurçin Akgün'ü Zonguldak'tan Bartın'a götürdüğü sırada meydana gelen kazada Maden işçisi olduğu öğrenilen Avni Çetin idaresindeki 67 EN 838 plakalı otomobil tali yoldan ana yola çıkarken seyir halinde olan 67 FC 991 tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü 45 yaşındaki 3 çocuk babası Avni Çetin hayatını kaybederken araç içinde bulunan Şükriye Çetin(44) ve hala kızı Nurçin Akgün (25) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu AFAD, 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan Nurçin Akgün ve Şükriye Çetin'i sıkıştığı yerden kurtararak ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen yaralılar Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen maden işçisi Avni Çetin ise ekipler tarafından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından maden işçisinin cenazesi Bartın Hasankadı köyüne getirilecek.

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Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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