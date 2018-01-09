Uçakta kaçak yolcu krizi

İstanbul Atatürk Havalimanı
'nda dün kaçak yolcu paniği yaşandı. Sabah erken saatlerde Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen 28 yaşındaki Rıdvan K., terminal girişindeki ilk arama noktasından aranarak içeriye girdi. Bir süre sonra sadece bileti ve 'uçağa biniş' kartı bulunan yolcuların güvenlik kontrolünden sonra geçebildikleri arındırılmış bölgeye biletsiz ve biniş kartı olmadan kaçak girdi. Güvenlik görevlilerin dalgınlığından faydalanıp arındırılmış salona girdiği tahmin edilen Rıdvan K., Onur Air
'in 09.00'da İstanbul'dan Antalya
'ya gidecek uçağının çıkış kapısına yöneldi. Uçağa alım hizmeti yapan Çelebi şirketi görevlilerini atlatan Rıdvan K., uçağın içine ulaşmayı başardı. Kaçak yolcu, kabin memurlarının uçak
kalkmadan önce yaptıkları sayımda ortaya çıktı. Rıdvan K., polislerce uçaktan indirilip İç Hatlar Büro Amirliği'ne götürüldü. Rıdvan K.'nin, Onur Air uçağından önce de aynı şekilde THY
'nin Antalya uçağına binmeye çalışırken yakalandığı, polis tarafından ceza kesilip serbest bırakıldığı ortaya çıktı.