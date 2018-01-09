Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yabancıların Etiyopyalı çocukları evlat edinmesi yasaklandı

Yabancıların lı çocukları evlat edinmesi yasaklandı

Doğu ülkesi , yabancıların ülkedeki çocukları evlat edinmesini yasakladı. Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, yabancıların ülkedeki çocukları evlat edinmesini yasaklayan yasayı onayladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 22:20
Yabancıların Etiyopyalı çocukları evlat edinmesi yasaklandı

Konuya ilişkin ulusal basında yer alan haberlerde, yasanın mecliste yoğun tartışmalara neden olduğu belirtildi.

Meclisteki vekillerden bazıları, ülkede kimsesiz çocukların kalacağı yeterli barınma merkezinin olmadığını savunurken, bazıları da evlat edinilen çocukların kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, yoksulluk, doğal afet ve çatışmalar sebebiyle her yıl binlerce çocuk yetim kalıyor.

İncirlik'in evlatlıkları, erkek kardeşlerini arıyor

ABD vatandaşlarının en fazla evlat edindiği ülkesi olan 'da, her yıl yüzlerce çocuk ajanslar aracılığıyla başka ülkelerdeki ailelere veriliyordu.

“İncirlik’teki ABD’liler çok çocuk satın aldı”

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yabancıların Etiyopyalı çocukları evlat edinmesi yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN