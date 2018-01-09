Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor! Yetkililer son dakika uyarısı yaptı!
Dün akşam saatlerinde Ankara'yı etkisi altına alan yoğun sis gece ilerleyen saatlerde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Yer yer 30 metreye kadar düşen görüş mesafesi trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer yaptıkları son dakika uyarılarla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle İstanbul'da ulaşımlarını deniz yoluyla sağlayan vatandaşlar en çok vapur seferlerinin yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. An itibari ile vapur seferleri hakkında iptal haberleri verilmedi.
Giriş Tarihi: 9.1.2018 11:38Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 11:41
Sabah saatlerinde kentin birçok ilçesinde yoğun sis oluştu. Oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü.